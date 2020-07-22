8 областей Украины в зоне риска – Мураев сообщил об угрозе новых восстаний по всей стране

Экс-депутат ВРУ Евгений Мураев и действующий политик от фракции «НАШИ» сообщил о том, что в стране полностью уничтожена правоохранительная система. При этом он сообщил, что недовольства властью только растет, что рано или поздно выльется в массовые противостояния или новый Майдан.

Об этой информации сообщил сам Мураев в эфире телеканала «Наш», передает «НБН» со ссылкой на Regnum.

«Власть будет не способна к нейтрализации гражданского противостояния. Причиной тому является реформа 2014 года, когда власти уничтожили последние остатки правоохранительной системы в нашей стране. При таком положении дел любая страна, которая считает украинские территории своими исконными, может занять их», — сообщил в начале Мураев.

После этого он начал говорить о том, что в стране нарастают недовольства правительством Зеленского, которое не выполняет своих обещаний.

«Нужно понимать, 8 областей Украины в зоне риска. Этим вопросом должны заняться», — подытожил он.

Напомним, вот как сдали Крым – бывший глава Генштаба ВСУ раскрыл, что произошло на самом деле в 2014 году.