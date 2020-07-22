«ОПЗЖ» требует отставки Зеленского: фракция сообщила, что президент разочаровал всю страну

Из-за недавних происшествий около ВРУ, «Оппозиционна платформа – За жизнь» потребовала, что Владимир Зеленский сложил свои полномочия президента. Это связано с нападением на нардепа Олега Волошина, которого облили зеленкой и осыпали угрозами.

Об этой информации сообщили в Comments.ua, передает «НБН».

«Народный депутат Украины Олег Волошин был облит зеленкой прямо перед зданием ВРУ. Политику и его помощнице открыло угрожали в присутствии сотрудников правоохранительных органов. Из этого всего можно сделать лишь один вывод: насилие, взращенное при Порошенко, при нынешнем президенте чувствует себя вольготно», — сообщили в «ОПЗЖ».

Само же нападение в «ОПЗЖ» расценили как месть Волошину за «принципиальную позицию» касательно борьбы, направленной против внешнего управления страной.

«Данное происшествие продемонстрировало, что Зеленский не способен защитить не только обычных людей, но даже представителей украинской власти. Мы требуем, что президент Украины и его команда сложили свои полномочия и подали в отставку», — подытожили в партии.

Напомним, в России требуют отставки Путина: тысячи людей в Хабаровске дали президенту время до 1 сентября.