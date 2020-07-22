Планы Путина на счет Украины раскрыты: к чему нужно готовиться украинцам

По мнению российского политического эксперта-международника Игоря Соловья, планы Путина по отношению к Украине «можно оценить вполне однозначно».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По словам Соловья, Путин имеет четкие планы на счет аннексированного Крыма, а по поводу всей Украины у него их несколько, и в этой связи, украинским властям нужно быть в постоянной готовности.

Как считает политический эксперт, у Путина в отношении Украины есть как минимум три плана. Первый — проведение военной операции, подобно крымской. Второй план — наращивание давления на Украину в том числе и через международное сообщество. Третий план, по мнению Соловья, наименее вероятный, ‒ подписание договора между Москвой и Киевом, после урегулирования всех спорных вопросов путем двусторонних переговоров.

Особую угрозу представляет возможность новой военной агрессии РФ против Украины.

«Россия должна понимать перспективную цену своего вмешательства в Украину. Это невозможно при условии сильной украинской армии», — считает Соловей.

Для этого, как выразился кто-то из политиков, Вооруженные силы Украины должны стать любимой игрушкой Владимира Зеленского и главным направлением его усилий.

Ранее сообщалось о том, что у Путина появился шанс закрыть вопрос с Украиной.