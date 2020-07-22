Повышение зарплат и пенсий в 2021 году: Пушилин анонсировал новый рывок экономики «ДНР»

Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что его так называемое «Правительство» хочет в следующем году увеличить зарплаты и пенсии. Более того, по его словам, в 2022 году жители «ДНР» будут получать такие же выплаты, как люди в Ростовской области Российской Федерации.

Об этой информации сообщил ForPost, сославшийся на прямые слова Пушилина, передает «НБН».

Отмечается, что повышение зарплат и пенсий люди, возможно, увидят уже 1 января 2021 года. Именно это пообещал Пушилин, когда проводил встречу с жителями населенного пункта Снежное.

Известно при этом, что за всю историю так называемой «республики» размер выплат увеличили только на 20%. Минимальная пенсия, как указано в «официальной» документации сепаратистов, составляет сейчас 4800 рублей. Однако при этом в соцсетях всплывают часто сообщения о том, что люди получают мизерные деньги, а то и вовсе финансы не доходят до них.

Пушилин не стал раскрывать, насколько увеличатся выплаты в следующем году. Однако он заявил о том, что в 2022 году зарплаты и пенсии «ДНР» будут такими же, как в Ростовской области РФ.

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