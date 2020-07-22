В Германии не знают, когда пройдет новый Нормандский саммит

Политика
Христина Качоровська0
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В немецком правительстве не уверены, пройдет ли новая встреча лидеров нормандской четверки до конца лета.

Лидеры Нормандского саммита
Лидеры Нормандского саммита. Фото — delo.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

«Я не могу сказать, пройдет ли Нормандский саммит до конца этого лета. Работа по нормандскому формату идет, но в другом направлении», — заявил представитель МИД Германии.

Стоит отметить, что 21 июля президент Украины рассказал, что новая встречи лидером Нормандской четверки может состоятся в августе. По словам президента, эту инициативу поддержали в Берлине, Париже и даже Москва не против новых переговоров.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что оснований для проведения нового Нормандского саммита нет.


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