В Германии не знают, когда пройдет новый Нормандский саммит

В немецком правительстве не уверены, пройдет ли новая встреча лидеров нормандской четверки до конца лета.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

«Я не могу сказать, пройдет ли Нормандский саммит до конца этого лета. Работа по нормандскому формату идет, но в другом направлении», — заявил представитель МИД Германии.

Стоит отметить, что 21 июля президент Украины рассказал, что новая встречи лидером Нормандской четверки может состоятся в августе. По словам президента, эту инициативу поддержали в Берлине, Париже и даже Москва не против новых переговоров.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что оснований для проведения нового Нормандского саммита нет.