Путин загнал себя в ловушку: Эль Мюрид предсказал итог массовых протестов в Хабаровске (Видео)
«Путина в отставку» и «Путина под суд», скандируют люди в Хабаровске, где продолжаются массовые протесты.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.
Протестующие прямым текстом требуют отставки президента РФ Владимира Путина, скандируя «Путина в отставку», «20 лет – доверия нет» и «Путина под суд».
Полицейские предпочитают не вмешиваться в происходящие события.
Одним из требований митингующих является отставка Путина до 1 сентября.
Как считает известный российский блогер и военный эксперт Анатолий Несмиян, он же Эль Мюрид, Путин сам загнал себя в политическую ловушку.
Как известно, катализатором, который спровоцировал взрыв народного негодования, стал арест губернатора края Сергея Фургала и отправка его в Москву. После чего начались массовые акции протестов в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, с требованием вернуть Фургала и проводить судебное разбирательство в Хабаровске.
«Людей возмутила формулировка отстранения губернатора «в связи с утратой доверия». Они требуют, чтобы Путин ушел в отставку ровно с той же формулировкой», – отмечает Несмиян.
По мнению блогера, всеобщее восстание в России все же вряд ли начнется, но для свержения диктатора достаточно будет всенародного отказа его режиму в легитимности.
«И Хабаровск показывает, что этот путь можно пройти очень быстро», — подытожил Эль Мюрид.
Видеосюжет с лозунгами протестующих.
В Хабаровске продолжаются протесты. Люди кричат «Долой царя» и «Россия без Путина». Это стало основной повесткой. На втором месте — «Миша, выходи или уходи». Дегтярёв не выходит.
Видео: Ирина Тумакова / «Новая газета» pic.twitter.com/Fx9CQUC5xw
— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 22, 2020
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