Путин загнал себя в ловушку: Эль Мюрид предсказал итог массовых протестов в Хабаровске (Видео)

«Путина в отставку» и «Путина под суд», скандируют люди в Хабаровске, где продолжаются массовые протесты.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Протестующие прямым текстом требуют отставки президента РФ Владимира Путина, скандируя «Путина в отставку», «20 лет – доверия нет» и «Путина под суд».

Полицейские предпочитают не вмешиваться в происходящие события.

Одним из требований митингующих является отставка Путина до 1 сентября.

Как считает известный российский блогер и военный эксперт Анатолий Несмиян, он же Эль Мюрид, Путин сам загнал себя в политическую ловушку.

Как известно, катализатором, который спровоцировал взрыв народного негодования, стал арест губернатора края Сергея Фургала и отправка его в Москву. После чего начались массовые акции протестов в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, с требованием вернуть Фургала и проводить судебное разбирательство в Хабаровске.

«Людей возмутила формулировка отстранения губернатора «в связи с утратой доверия». Они требуют, чтобы Путин ушел в отставку ровно с той же формулировкой», – отмечает Несмиян.

По мнению блогера, всеобщее восстание в России все же вряд ли начнется, но для свержения диктатора достаточно будет всенародного отказа его режиму в легитимности.

«И Хабаровск показывает, что этот путь можно пройти очень быстро», — подытожил Эль Мюрид.

Видеосюжет с лозунгами протестующих.

В Хабаровске продолжаются протесты. Люди кричат «Долой царя» и «Россия без Путина». Это стало основной повесткой. На втором месте — «Миша, выходи или уходи». Дегтярёв не выходит. Видео: Ирина Тумакова / «Новая газета» pic.twitter.com/Fx9CQUC5xw — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 22, 2020

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