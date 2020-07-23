Путин загнал себя в ловушку: Эль Мюрид предсказал итог массовых протестов в Хабаровске (Видео)

Главное Политика
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

«Путина в отставку» и «Путина под суд», скандируют люди в Хабаровске, где продолжаются массовые протесты.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Протесты в Хабаровске перешли в политическую плоскость.
Протесты в Хабаровском крае не прекращаются, люди требуют отставки Путина. Фото: sprotyv.info.

Протестующие прямым текстом требуют отставки президента РФ Владимира Путина, скандируя «Путина в отставку», «20 лет – доверия нет» и «Путина под суд».

Полицейские предпочитают не вмешиваться в происходящие события.

Одним из требований митингующих является отставка Путина до 1 сентября.

Как считает известный российский блогер и военный эксперт Анатолий Несмиян, он же Эль Мюрид, Путин сам загнал себя в политическую ловушку.

Как известно, катализатором, который спровоцировал взрыв народного негодования, стал арест губернатора края Сергея Фургала и отправка его в Москву. После чего начались массовые акции протестов в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, с требованием вернуть Фургала и проводить судебное разбирательство в Хабаровске.

«Людей возмутила формулировка отстранения губернатора «в связи с утратой доверия». Они требуют, чтобы Путин ушел в отставку ровно с той же формулировкой», – отмечает Несмиян.

По мнению блогера, всеобщее восстание в России все же вряд ли начнется, но для свержения диктатора достаточно будет всенародного отказа его режиму в легитимности.

«И Хабаровск показывает, что этот путь можно пройти очень быстро», — подытожил Эль Мюрид.

Видеосюжет с лозунгами протестующих.

Ранее сообщалось о том, что Путин готовит себе преемника


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Порошенко назвал автокефалию для УПЦ вопросом мировой геополитики

Дмитрий Климов

Украинцы требуют, чтобы Зеленский договорился с Путиным

Христина Качоровська

В Раде перерегистрировали законопроект относительно сержантских званий в Украине по стандартам НАТО

Дмитрий Климов

Добавить комментарий