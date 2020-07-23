Трехсторонняя контактная группа согласовала меры по прекращению огня на Донбассе

Главное Политика
Ник Петров0
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Новые договоренности по Донбассу вступят в силу с 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Соглашение о прекращении огня.
Новые договоренности ТКГ по прекращению огня на Донбассе. Фото: glavred.info.

На очередных переговорах Трехсторонней контактной группы были согласованы меры по прекращению огня на Донбассе.

По заявлению полномочного представителя от России в ТКГ Бориса Грызлова, которое он сделал для СМИ, удалось договориться с украинской стороной о мерах, которые предлагались «Л/ДНР».

ТКГ согласовала дополнительные меры по прекращению огня на Донбассе, они вступят в силу с понедельника, сообщил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

«После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском», — сказал Грызлов.

По его словам, российская делегация с удовлетворением приветствует это решение.

«В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения», — подчеркнул Грызлов.

Ранее сообщалось о том, что планы Путина на счет Украины раскрыты.


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