Новые договоренности по Донбассу вступят в силу с 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

На очередных переговорах Трехсторонней контактной группы были согласованы меры по прекращению огня на Донбассе.

По заявлению полномочного представителя от России в ТКГ Бориса Грызлова, которое он сделал для СМИ, удалось договориться с украинской стороной о мерах, которые предлагались «Л/ДНР».

ТКГ согласовала дополнительные меры по прекращению огня на Донбассе, они вступят в силу с понедельника, сообщил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

«После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском», — сказал Грызлов.

По его словам, российская делегация с удовлетворением приветствует это решение.

«В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения», — подчеркнул Грызлов.

Ранее сообщалось о том, что планы Путина на счет Украины раскрыты.