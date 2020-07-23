Все начнется 27 июля – «МИД ЛНР» анонсировал серьезные изменения на Донбассе

Стало известно о том, что Киев и Москва договорились о нововведениях, которые вступят в силу уже 27 июля 2020 года. В договоренностях речь идет о всеобъемлющем перемирии на этих территориях.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что в ТКГ уже в эту среду приняли целый ряд важных нововведений, чтобы на Донбассе воцарился мир. Одними из первых детали этих договоренностей раскрыли сепаратисты из так называемого «МИДа ЛНР». Как оказалось, Украина и Россия договорились не только о перемирии. Были введены еще и дополнительные меры по контролю за соблюдением режима тишины.

Согласно договоренностям, ни одна сторона не имеет права совершать наступательные операции. То же самое касается деятельности ДРГ в «серой зоне», а также использования летательных аппаратов любых видов.

Кроме того, в ТКГ пришли к тому, чтобы запретить ведение огня всех видов. Это касается даже снайперского огня. Также договоренности предусматривают отмену размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах наряду с окрестностями. В частности, этого нельзя делать вблизи важных объектов инфраструктуры: больницы, учебные заведения, магазины и так далее.

Неизвестно, как относятся к этому нововведению оккупанты. Однако реакция «МИДа ЛНР» была вполне нейтральной, и даже несколько одобряющей. В интернете же люди пишут о своих надеждах, что, возможно, эти нововведения остановят обстрелы мирных граждан. Хотя многие даже не поверили в то, что мир на Донбассе уже близко.

«Все начнется 27 июля», — процитировал в заголовке источник сепаратистов из «ЛНР».

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