Какое-то совсем уже «ку-ку» развилось у российской власти – Яхно о новом требовании Захаровой к Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в постановлении Верховной Рады Украины о назначении местных выборов на октябрь 2020 года выход из «Минска-2». Представительница Кремля потребовала от Киева разъяснений по этому поводу. Политолог, журналист Олеся Яхно назвала данное требование Захаровой «истерикой».

Об этом Олеся Яхно написала на своей страничке в Facebook, сообщает НБН.

Как известно, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постановление украинского парламента о назначении местных выборов в Украине (кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса) на 25 октября 2020 года свидетельствуют о выходе Украины из «Минска-2». Журналист, политолог Олеся Яхно посоветовала Марии Захаровой интересоваться выборами в РФ, а не выборами в Украине.

«От «калинки-малинки» к истерике. Какое-то совсем уже «ку-ку» развилось у российской власти. Интересовалась бы так Захарова российскими выборами, а не в другом государстве», — пишет Яхно.

Яхно также напомнила представительнице МИД РФ, что согласно Минским договоренностям, выборы в ОРДЛО должны проходить по законам Украины.

«А вообще заявление представителя МИД РФ по поводу условий местных выборов в ОРДЛО, типа, ни разу, «не свидетельствует» о том, что Россия – субъект агрессии. В общем, шапка, чем дальше, тем больше пылает, сами знаете на ком», — пишет Яхно.

От «калинки-малинки» к истерике Какое-то совсем уже «ку-ку» развилось у российской власти. Спикер МИД РФ Захарова… Gepostet von Olesya Yakhno am Freitag, 24. Juli 2020

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