Пушилина несколько лет прослушивали спецслужбы Украины, скоро будет весело: Гордон

СБУ годами прослушивала так называемого главу «ДНР» Дениса Пушилина и его семью.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Этой информацией журналист Дмитрий Гордон поделился в эфире радио «Эхо Москвы», отметив, что «это очень плохая новость для Москвы».

По словам Гордона, Пушилин жил в доме, «отжатом» у бизнесмена из Донецка Сергея Хановича, который был очень круто оборудован технически, а именно системой «Умный дом». И через эту систему с 2017 года СБУ прослушивала все переговоры Пушилина из дома.

Как отметил журналист, главе «ДНР» будет очень «приятно» услышать эту новость.

Но это не главное, можно с уверенностью сказать, что эта история получит широкие отзвуки и будет иметь очень серьезные последствия для России.

«Это очень мило. Впереди столько интересного. Впереди будет так весело, многим в России», — отметил Гордон.

По его словам, украинские спецслужбы за это время собрали огромную базу переговоров главаря боевиков с высокопоставленными российскими чиновниками.

Ранее сообщалось о том, что Путин загнал себя в ловушку.