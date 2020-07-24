Пушилина несколько лет прослушивали спецслужбы Украины, скоро будет весело: Гордон
СБУ годами прослушивала так называемого главу «ДНР» Дениса Пушилина и его семью.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.
Этой информацией журналист Дмитрий Гордон поделился в эфире радио «Эхо Москвы», отметив, что «это очень плохая новость для Москвы».
По словам Гордона, Пушилин жил в доме, «отжатом» у бизнесмена из Донецка Сергея Хановича, который был очень круто оборудован технически, а именно системой «Умный дом». И через эту систему с 2017 года СБУ прослушивала все переговоры Пушилина из дома.
Как отметил журналист, главе «ДНР» будет очень «приятно» услышать эту новость.
Но это не главное, можно с уверенностью сказать, что эта история получит широкие отзвуки и будет иметь очень серьезные последствия для России.
«Это очень мило. Впереди столько интересного. Впереди будет так весело, многим в России», — отметил Гордон.
По его словам, украинские спецслужбы за это время собрали огромную базу переговоров главаря боевиков с высокопоставленными российскими чиновниками.
Ранее сообщалось о том, что Путин загнал себя в ловушку.