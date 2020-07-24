Власть впала в маразм – Тимошенко заявила о важном нюансе в грядущем подорожании газа

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко крайне возмутилась новым решением украинских властей относительно повышения цен на газ для населения на 7%. Тимошенко убеждена, что нет абсолютно никаких оснований для роста цен, более того, в условиях современного рынка цены должны снижаться.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Тимошенко указала, что с начала 2020 года рыночная цена снизилась почти в три раза. Это, по ее мнению, должно привести к снижению цен на газ для украинцев, но цены наоборот растут. Она назвала такую тенденцию в газовой политике украинской власти «маразмом».

«Весь мир наблюдает за снижением стоимости газа и нефти. Цена снизилась почти в три раза на европейском рынке, но в Украине нас предупреждают о росте цен для населения», — сказала Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

В свою очередь, аналитики «Нафтогаза» отмечают, что за прошлый месяц цена снизилась на 6%, но цены на европейском рынке в начале июля начали расти, что вызвало необходимость в повышении цен для населения на 7%.

Напомним, как сообщалось ранее, в этом причина наших проблем – Тимошенко публично оскорбила Зеленского и Порошенко.