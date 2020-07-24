Зеленского в будущем ждут огромные риски – Бортник рассказал, как президент загнал себя в безвыходную ситуацию

Политолог Руслан Бортник считает, что президент Украины, выполнив требования «луцкого террориста», загнал себя в безвыходную ситуацию. По словам политолога, поступок руководителя государства может спровоцировать новые атаки.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Как известно, 21 июля, вооруженный мужчина по имени Максим Кривош в Луцке захватил автобус с людьми. Позже террорист выдвинул главе государства ультиматум: записать видео со словами, которые он озвучил. Владимир Зеленский выполнил требование террориста, ради спасения людей.

Поступил президент правильно или нет – мнения по этому поводу у людей разделились. В свою очередь политолог Руслан Бортник заявил, что долго обдумывал поступок главы государства и пришел к мнению, что с точки зрения общественной морали он поступил верно. Но, по словам политолога, если бы он был советников главы государства, то посоветовал бы президенту не делать этого.

«С точки зрения государственного строительства – это провоцирование новых атак», — заявил Бортников.

Если же подобные случаи произойдут снова, тогда, по словам политолога, Зеленского ждут серьезные проблемы.

«Как только такое повторится, все скажут: «Так это же виновен Зеленский». Зеленского в будущем ждут огромные риски», — считает политолог.

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