Один из немногих, кто конструктивно вел переговоры — в «ДНР» отреагировали на уход Кучмы из ТКГ

Так называемая «глава МИД ДНР» Наталья Никонорова заявила, что в «республике» уважительно отнеслись к желанию Леонида Кучмы покинуть Минский процесс.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

«С уважением и понимаем мы приняли уход Леонида Даниловича из ТКГ. Важен тот факт, что он уходит из Минского процесса на положительной ноте, ведь он смог подписать письмо о поддержке дополнительных мер и усилению контроля за режимом прекращения огня».

По словам Никоноровой, Кучма — это человек с опытом дипломата и управленца. Она особо подчеркнула, что второй президент Украины был «одним из немногих среди украинской делегации, кто конструктивно подходил к переговорам:

«Благодаря его позиции удалось согласовать дополнительные меры. Но сейчас важно, чтобы их соблюдали, а это значит, что сторонам надо готовится сотрудничать. Надеемся, что приемник Кучмы сделает нужные выводы из опыта работы Кучмы в ТКГ».

Напомним, ранее мы писали, что Кучма прекращает работу в ТКГ.