Ему не поздоровится – белорусская журналистка Радина рассказала, почему Путину невыгодно вторжение в Беларусь

Главный редактор популярного белорусского оппозиционного сайта «Хартия’97» Наталья Радина рассказала, насколько вероятно вторжение РФ в Республику Беларусь. Журналистка считает, что Путину невыгодно вторжение в Республику Беларусь. По словам Радиной, руководитель РФ прекрасно понимает, что это обернется для России очередными санкциями.

Свои мнением Наталья Радина поделилась в интервью для народного депутата от «Европейской Солидарности» Алексея Гончаренко, сообщает НБН.

Главный редактор белорусского оппозиционного сайта «Хартия’97» Наталья Радина поделилась своим мнением по поводу того, насколько вероятно вторжение РФ в Республику Беларусь. По словам журналистки, Путину это невыгодно.

«Учитывая сегодняшнюю ситуацию, я не думаю, что Путину это невыгодно. Он понимает, что это чревато для России еще более сильными санкциями. Также это вернет в фокус международного внимания ситуацию на Донбассе. Мне, кажется, он понимает, что ему не поздоровится, если он попытается захватить еще одну страну», — заявила журналистка.

В то же время Алексей Гончаренко отметил, что для Владимира Путина демократическая Беларусь – это страшный сон. В свою очередь Радина добавила, что сейчас страшный сон Путина – это протесты в Хабаровске.

« А он не может на это никак повлиять. Старый мир начинает рушиться. Не могут диктаторы быть у власти 20-30 лет. Мир становится другим. Выросло новое поколение», — сказала Радина.

Кроме того, Наталья Радина отметила, что белорусы готовы выйти защищать свою страну.

«Мы сможем защитить свою свободу и независимость», — заявила журналистка.

Ранее мы сообщали, что обострение отношений между Республикой Беларусь и РФ может повлиять на работу Минской площадки по Донбассу.