Назначение Кравчука в ТКГ: Таран рассказал, произойдут ли изменения в переговорном процессе по Донбассу

Политолог Сергей Таран прокомментировал назначение Леонида Кравчука главою украинской делегации в ТКГ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube-канал Сергея Тарана.

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске. Политолог Сергей Таран уверен, что появление Кравчука в ТКГ не принесет кардинальных изменений в переговорном процессе по Донбассу.

«Дело в том, что вряд ли удастся достичь мира на Донбассе в рамках ТКГ. Напомню, что войну на Донбассе развязала Россия. Война будет продолжаться, до тех пор, пока этого будет хотеть Путин», — заявил политолог.

Политолог также напомнил, что «участие украинской стороны в Контактной группе должно помогать усиливать санкции против РФ и получать больше военной помощи от Запада».

Таран сомневается, сможет ли Кравчук достичь данной цели. Он отметил, что с одной стороны Кравчук стоял у истоков независимости Украины, а с другой стороны был причастен к политической кампании «Не ТАК», которая провозглашала внеблоковый статус Украины и выступала в защиту русского языка.

Кроме того, Таран считает, что первый президент Украины Леонид Кравчук не будет инициировать пересмотр Минского процесса.

По словам политолога, кто бы ни возглавил украинскую делегацию в ТКГ, полную ответственность за все то, что будет происходить в Минской группе, будет нести президент Владимир Зеленский. Потому, что согласно Конституции Украины, президент несет ответственность за внешнюю политику и политику безопасности.

Ранее мы сообщали, что Андрей Смолий заявил, что назначение Кравчука в ТКГ «не на пользу Украине».