У него есть связи с Путиным — Гончаренко об опасности назначения Кравчука в ТКГ

Народный избранник Алексей Гончаренко уверен, что появление первого президента Украины Леонида Кравчука в Минском процессе — это плохой знак.

Таким мнением политик поделился у себя в Telegram, пишет «НБН«.

Гончаренко отметил, что с уважением относится к Кравчуку, но то, что он будет теперь в ТКГ — плохой знак:

«При всём уважении к первому президенту… В последние время не раз подтвердил фразу, что из политики надо вовремя уходить. У Кравчука есть связи с Медведчуком, а соответственно и с Путиным. То есть, его приход в Минский процесс поможет тем, кто хочет «мира любой ценой». Проще говоря, ценой капитуляции Украины и сдачи её интересов».

Нардеп выразил опасение, что теперь на переговорах ТКГ теперь будут ликвидировать украинскую государственность:

«А это то, чего мы не можем допустить».

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ.