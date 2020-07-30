У него есть связи с Путиным — Гончаренко об опасности назначения Кравчука в ТКГ
Народный избранник Алексей Гончаренко уверен, что появление первого президента Украины Леонида Кравчука в Минском процессе — это плохой знак.
Таким мнением политик поделился у себя в Telegram, пишет «НБН«.
Гончаренко отметил, что с уважением относится к Кравчуку, но то, что он будет теперь в ТКГ — плохой знак:
«При всём уважении к первому президенту… В последние время не раз подтвердил фразу, что из политики надо вовремя уходить.
У Кравчука есть связи с Медведчуком, а соответственно и с Путиным. То есть, его приход в Минский процесс поможет тем, кто хочет «мира любой ценой». Проще говоря, ценой капитуляции Украины и сдачи её интересов».
Нардеп выразил опасение, что теперь на переговорах ТКГ теперь будут ликвидировать украинскую государственность:
«А это то, чего мы не можем допустить».
Напомним, ранее мы писали, что Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ.