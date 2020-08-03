Украина до сих пор не отправила запрос по поводу выдачи задержанных в Беларуси боевиков из ЧВК «Вагнера»

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Уже около недели прошло после задержания в Беларуси российский боевиков из ЧВК «Вагнера». Как выяснилось, среди задержанных оказались и несколько граждан Украины, которые воевали на стороне НВФ на Донбассе.

Задержание российских боевиков из ЧВК «Вагнера» в Беларуси. Фото — rbc.ru

Об этом пишет «НБН«.

После появления этой информации, правоохранительные органы Украины, а именно СБУ заявила, что наша страна будет ходатайствовать о выдачи боевиков.

Но, как пишет российское издание «РИА-Новости», Генпрокуратура Беларуси до сих пор не получила от Киева запрос о выдачи боевиков.

Напомним, ранее мы писали, что Жириновский пригрозил Лукашенок после ареста «вагнеровцев».


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Торнадо в Турции: украинцев нет среди пострадавших

Дмитрий Климов

Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности

Дмитрий Климов

Обнародован полный список задержанных во время массовых обысков в Крыму

Дмитрий Климов

Добавить комментарий