Украина до сих пор не отправила запрос по поводу выдачи задержанных в Беларуси боевиков из ЧВК «Вагнера»

Уже около недели прошло после задержания в Беларуси российский боевиков из ЧВК «Вагнера». Как выяснилось, среди задержанных оказались и несколько граждан Украины, которые воевали на стороне НВФ на Донбассе.

Об этом пишет «НБН«.

После появления этой информации, правоохранительные органы Украины, а именно СБУ заявила, что наша страна будет ходатайствовать о выдачи боевиков.

Но, как пишет российское издание «РИА-Новости», Генпрокуратура Беларуси до сих пор не получила от Киева запрос о выдачи боевиков.

Напомним, ранее мы писали, что Жириновский пригрозил Лукашенок после ареста «вагнеровцев».