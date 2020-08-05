ФБР пришла с обысками в офисы Коломойского в США — СМИ

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Обыски были совершены во вторник, 4 августа. Сообщается, что ФБР пожаловала в офисы, которые расположены в Кливленде.

Обыск в офисе Коломойского в США
Обыск в офисе Коломойского в США. Фото — opentv.media

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

В Соединенных Штатах Америки ФБР начала обыски в офисах одиозного украинского олигарха Игоря Коломойского. Пл данным агента ФБР Вики Андерсона, обыск состоялся в офисах из группы правления Optima.

Optima — это конгломерат компаний в разных городах США, который имеет свои интересы по части недвижимости в Кливленде. Речь идет о Кливленд-Центре и доме No 55 на Общественной площади Кливленда.

Агент ФБР добавил, что обыски в офисах Коломойского пройдут также в Майями.

Напомним, ранее мы писали, что в США изучают причастность Коломойского к отмыванию денег.


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