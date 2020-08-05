Минские соглашения не предусматривают обязательного введения «особого статуса» Донбасса — Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что участники Минского процесса неправильно трактуют подписанные соглашения.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала «Украина 24», пишет «НБН«.

«Сомневаться в Минских договоренностях мы не можем, но мы можем сказать, что прошло 5 лет и некоторые пункты в документе вовсе не работают… Или работают противоречиво, или их стороны видят по-разному. А нужно сделать так, чтобы все трактовали их одинаково».

В частности, добавил глава Украины в ТКГ, в договоре не указанно, что «особый статус» Донбасса обаятельно надо закреплять в Конституции Украины:

«Но некоторые, в частности Россия, нам говорят, что там написано об обязательном закреплении. Поэтому, нужно сесть вместе, ещё раз перечитать подписанное и делать выводы».

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук предлагает пересмотреть Минские соглашения.