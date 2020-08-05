По факту признаюсь – Пушилин рассказал о катастрофических провалах «ДНР» и бюрократии

Стало известно о том, что главарь террористов из «ДНР» Денис Пушилин сообщил о том, что в «республике» очень развита бюрократия. Он не исключил того, что, возможно, она развита больше, чем где-либо еще в мире. При этом в «ДНР» есть целый ряд других проблем, которые необходимо в немедленном порядке решать.

Об этой информации сообщили «Донецкие Новости», передает «НБН».

«У нас есть бюрократия. Это я о нашем чиновничьем аппарате. Нам нужно исправить много чего. Мы еще не признаны миром, но бюрократии у нас больше, чем в любом другом признанном государстве. Увы, это действительно так. По факту признаю. С этим и многим другим нам нужно будет справляться отдельно», — сообщил Пушилин в начале.

После этого главарь «ДНР» рассказал также о том, что «ДНР» — это государство, которое никто не признал. Тем не менее он попытался уверить людей в том, что формирование террористов под названием «ДНР» – это полноценное «государство».

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