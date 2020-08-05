Вторжение Украины в «Л/ДНР»: эксперт сообщил, когда ВСУ восстановят целостность страны

Стало известно о том, когда Украина может решиться на полномасштабную войну против террористов из «Л/ДНР», которые курируются рукою Кремля. Как считает военный эксперт Владимир Орлов, это случится тогда, когда Михаил Саакашвили станет на место президента Украины.

Об этой информации сообщило информационное агентство «Урал», передает «НБН».

«Чтобы власти Украины решились на вторжение в «ДНР» и «ЛНР», в Киеве должен появиться свой Михаил Саакашвили. Нужно понять, как он действовал в 2008 году. Тогдашний президент Грузии отдал приказ о том, чтобы войска вторглись в Южную Осетию и разгромили террористов», — сообщил в самом начале Орлов.

После этого эксперт оценил вероятность скорого нападения на «ДНР» и «ЛНР». По его словам, вероятность реального военного столкновения крайне низка. Он считает, что сегодняшняя Украина не станет напрямую воевать с «республиками». Эксперт отметил, что политические обстоятельства указывают именно на это.

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