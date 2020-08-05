Вторжение Украины в «Л/ДНР»: эксперт сообщил, когда ВСУ восстановят целостность страны

Политика
Родион Власов0
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Стало известно о том, когда Украина может решиться на полномасштабную войну против террористов из «Л/ДНР», которые курируются рукою Кремля. Как считает военный эксперт Владимир Орлов, это случится тогда, когда Михаил Саакашвили станет на место президента Украины.

ВСУ
ВСУ. Фото — Focus.ua

Об этой информации сообщило информационное агентство «Урал», передает «НБН».

«Чтобы власти Украины решились на вторжение в «ДНР» и «ЛНР», в Киеве должен появиться свой Михаил Саакашвили. Нужно понять, как он действовал в 2008 году. Тогдашний президент Грузии отдал приказ о том, чтобы войска вторглись в Южную Осетию и разгромили террористов», — сообщил в самом начале Орлов.

После этого эксперт оценил вероятность скорого нападения на «ДНР» и «ЛНР». По его словам, вероятность реального военного столкновения крайне низка. Он считает, что сегодняшняя Украина не станет напрямую воевать с «республиками». Эксперт отметил, что политические обстоятельства указывают именно на это.

Как сообщалось ранее, по факту признаюсь – Пушилин рассказал о катастрофических провалах «ДНР» и бюрократии.


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