Кравчук рассказал, кто может убедить Кремль остановить войну на Донбассе

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Глава Украины в ТКГ подтвердил свою готовность поехать на оккупированную часть Донбасса. Он уверен, что именно жители ОРДЛО смогут уговорить Путина прекратить военные действия.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук. Фото — prm.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

«Чтобы убедить Москву, мало желания одного Киева. Кремль трудно убедить. Но если будет желание многих людей, и тех кто в ОРДЛО, и тех, кто за его пределами… Отмечу, что это 1,7 миллиона человек, тогда Москва лучше услышит. Я верю, что тогда они пойдут нам на встречу».

Когда Кравчука спросили, с кем из жителей ОРДЛО он хочет вести переговоры, первый президент отметил, что исключительно с простыми жителями:

«Я говорю о людях, которые не воевали против ВСУ, не пытали наших пленных. Я говорю о простых людях, которые там живут и работают… К примеру, в ВУЗах, школах, общественных организациях. Таких людей я готов выслушать».

Политик также добавил, что в ТКГ планируются некие изменения. Среди них — введение в делегацию одного или нескольких человек, которые хорошо знают Донбасс:

«Наша основная задача — услышать простых жителей Донбасса. Мы всегда говорим, что там украинцы, что Донбасс — это Украина. Чтобы вернуть сюда мир нужно не только желание «руководителей», но и обычных людей».

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук назвал свои «красные линии» на переговорах в ТКГ.


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