Кравчук рассказал, кто может убедить Кремль остановить войну на Донбассе

Глава Украины в ТКГ подтвердил свою готовность поехать на оккупированную часть Донбасса. Он уверен, что именно жители ОРДЛО смогут уговорить Путина прекратить военные действия.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

«Чтобы убедить Москву, мало желания одного Киева. Кремль трудно убедить. Но если будет желание многих людей, и тех кто в ОРДЛО, и тех, кто за его пределами… Отмечу, что это 1,7 миллиона человек, тогда Москва лучше услышит. Я верю, что тогда они пойдут нам на встречу».

Когда Кравчука спросили, с кем из жителей ОРДЛО он хочет вести переговоры, первый президент отметил, что исключительно с простыми жителями:

«Я говорю о людях, которые не воевали против ВСУ, не пытали наших пленных. Я говорю о простых людях, которые там живут и работают… К примеру, в ВУЗах, школах, общественных организациях. Таких людей я готов выслушать».

Политик также добавил, что в ТКГ планируются некие изменения. Среди них — введение в делегацию одного или нескольких человек, которые хорошо знают Донбасс:

«Наша основная задача — услышать простых жителей Донбасса. Мы всегда говорим, что там украинцы, что Донбасс — это Украина. Чтобы вернуть сюда мир нужно не только желание «руководителей», но и обычных людей».

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук назвал свои «красные линии» на переговорах в ТКГ.