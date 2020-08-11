В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о непризнании выборов президента Беларуси

О регистрации соответствующего постановлении сообщил народный избранник от «Евросодидарности» Алексей Гончаренко.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал нардепа.

«Зарегистрировал в парламенте документ о непризнании выборов президента Беларуси от 9 августа 2020 года. Друзья, мы с вами! Свобода уже близко!».

В постановлении народного избранника идет речь о том, чтобы не признавать результаты президентских выборов в Республике Беларусь, а также недопустимость применения силы против участников акции протеста.

Напомним, ранее мы сообщали, что западные партнеры просят Украину не признавать выборы президента Беларуси.