В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о непризнании выборов президента Беларуси
О регистрации соответствующего постановлении сообщил народный избранник от «Евросодидарности» Алексей Гончаренко.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал нардепа.
«Зарегистрировал в парламенте документ о непризнании выборов президента Беларуси от 9 августа 2020 года.
Друзья, мы с вами! Свобода уже близко!».
В постановлении народного избранника идет речь о том, чтобы не признавать результаты президентских выборов в Республике Беларусь, а также недопустимость применения силы против участников акции протеста.
Напомним, ранее мы сообщали, что западные партнеры просят Украину не признавать выборы президента Беларуси.
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