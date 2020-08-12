У Лукашенко только один выход — Арсений Яценюк рассказал, что надо сделать президенту РБ чтобы прекратить массовые протесты

Бывший премьер-министр Украины уверяет, что если Лукашенко действительно уверен в своей победе — то пусть проведет повторные выборы президента.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Яценюка.

«У Беларуси и самого Лукашенко только один выход из сложившейся ситуации — повторные президентские и парламентские выборы».

Экс-премьер добавил, что Беларусь нуждается в новой странице в своей истории. И если Лукашенко уверен в своей высокой поддержке, ему ничего не стоит провести ещё одни выборы президента, а вместе с ними — и парламентские выборы:

«А помогать в организации выборов должны и США, и ЕС, и Украина».

Яценюк добавил, что очень уважает народ Беларуси, которые решились избавиться от 26-летнего тоталитарного режима:

«Все эти годы там уничтожали свободу слова, демократию, волеизъявления… Но даже в таком режиме за 26 лет выросли белорусы, которые мыслят по-другому, которые хотят бороться за свое будущее».

Напомним, ранее мы писали, что у Яценюка прокомментировали возможность его назначения в НБУ.