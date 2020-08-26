Встреча советников «нормандской четверки»: источник сообщил, что Кремль выдвинул Украине условие

Кремль требует, чтобы Верховная Рада Украины изменила постановление о проведении местных выборов и порядке местного самоуправления на Донбассе. Ресурс «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает, что это условие РФ для встречи советников лидеров «нормандской четверки».

Об этом пишет Telegram-канал «Резидент», сообщает НБН.

Как известно, встречу политических советников лидеров стран «нормандской четверки», которая была запланирована на 28 августа, перенесли. Новую дату встречи в ОП не сообщили.

По информации ресурса «Резидент», Кремль озвучил условие для проведения переговоров в формате советников.

«Кремль хочет, чтобы Украина изменила постановление о местных выборах и порядке местного самоуправления на Донбассе», — пишет ресурс.

В свою очередь глава ОП Андрей Ермак, по информации источника, считает данное требование Кремля некорректным.

«Украина обратилась к послам Франции и Германии с просьбой повлиять на позицию России», — пишет ресурс со ссылкой на источник в ОП.

Ранее мы сообщали, что ветеран АТО Петров рассказал о требованиях России.