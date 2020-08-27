Это конец борьбы – Климкин о последствиях возобновления поставок воды в Крым

Бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин заявил, что возможное возобновление поставок днепровской воды в аннексированный Крым, о котором снова заговорили украинские чиновники, будет означать конец борьбы за полуостров.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Климкина.

Украинские чиновники снова заговорили о возможных поставках воды в аннексированный Россией полуостров Крым. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что это станет возможным, в случае гуманитарной катастрофы. Позже похожий тезис озвучил и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В свою очередь Павел Климкин заявил, что ему «не нравятся» данные высказывания. Он напомнил, что согласно международному праву, страна-оккупант несет ответственность за те территории, которые оккупировала. По его словам, если, кто-то начнет «зондировать» тему поставок воды в Крым, в случае гуманитарной катастрофы, то Россия эту «гуманитарную катастрофу» организует.

Дипломат подчеркнул, что его беспокоит то, что тему подачи воды в Крым снова подняли. Климкин уверен, если Украина пустит днепровскую воду в Крым, это будет автоматически означать конец борьбы за полуостров.

«За этим необходимо следить, возобновление поставок воды в оккупированный Крым – это конец борьбы за полуостров», — заяви экс-руководитель МИД Украины.

Мені не подобається, що Леонід Кравчук говорить про можливість постачання води до окупованого Криму, хоча це його право…. Gepostet von Pavlo Klimkin am Mittwoch, 26. August 2020

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