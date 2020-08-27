Это приведет к серьезным последствиям – Пушилин жестко предупредил Украину насчет летального оружия США

Главарь террористов из «ДНР» Денис Пушилин решился высказаться, что бывает с тем государством, которое слишком рассчитывает на помощь США в вопросе давление на РФ. По словам лидера сепаратистов, такие политики в Штатах быстро уходят в небытие, а власти Украины могут только от этого проиграть.

Об этой информации Пушилин сообщил в одном из интервью росСМИ, передает «НБН».

Отмечается, что реакция главаря «ДНР» была именно на слова Джо Байдена, который, поздравив Украину с Днем независимости, сообщил, что ради прекращения войны США выдадут летальное оружие.

«Подобные заявления лишь подчеркивают отсутствие суверенитета Украины. Это приведет к серьезным последствиям. Поставки вооружения не ведут к миру. В то же время лживый тезис об РФ как об агрессоре и оккупанте – это спорный пиар для политика. Он ведь надеется стать президентом США. Такое поздравление только подливает масла в огонь конфликта на Донбассе», — заявил сепаратистский главарь.

Напомним, США угрожают РФ «жесткими мерами» за отравление Навального: официальное заявление Бигана.