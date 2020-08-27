Кравчук готовит государственную измену — Таран раскрыл скандальный план экс-президента

Первый президент Украины и нынешний глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук хочет осуществить государственную измену. Он намеревается признать российско-украинскую войну «внутренним конфликтом», чем и спровоцирует непредсказуемые последствия.

Такое мнение выразил политолог Сергей Таран, передает «НБН» со ссылкой на Politeka.

«Если кто-то желает наказать Кравчука за государственную измену и Будапештский меморандум, у вас появилась эта возможность. В данный момент Кравчук готовит государственную измену. Он хочет признать российско-украинскую войну внутренним конфликтом. Подпись в подтверждение», — сообщил политолог.

В самом низу поста представлен документ, на котором, в самом деле, есть подпись бывшего президента Украины. В этом документе Кравчук просит властей Украины рассмотреть вопрос о соответствии проведения местных выборов Минским соглашениям.

Таким образом пока точно неизвестно, готовит ли что-то Кравчук вообще. Однако эта подпись и заявление политолога насторожило многих украинцев. Эксперты, в свою очередь, пока молчат насчет возможной государственной измены бывшего президента. Однако сообщение может появиться временем позже.

Как сообщалось ранее, в этом весь Кличко – Азаров в стихах представил очередной перл мэра Киева.