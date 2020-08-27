Кремль может подставить Украину: Чубаров рассказал, что ждет жителей Крыма из-за дефицита пресной воды

В аннексированном Россией Крыму проблема дефицита пресной воды по-прежнему остается острой. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предполагает, что оккупанты могут ограничить жителей Крыма в пресной воде. При этом, по словам Чубарова, оккупанты на полуострове будет твердить, что это «Украина плохая, она не дает вам воду».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Экономические новости».

Рефат Чубаров считает, что из-за дефицита пресной воды оккупационные власти Крыма могут ограничить жителей полуострова в пресной воде. При этом он считает, что многие жители Крыма злятся на оккупантов за то, что те, когда-то утверждали, что полуостров сможет без днепровской воды.

По мнению Чубарова, Кремль попытается направить недовольство жителей Крыма против Украины.

«В путинской России сложно что-то предсказать. Они могут перекрыть воду на более длительный срок, чем требуется, и таким образом, усилить и направить недовольство крымчан против Украины», — сказал Чубаров.

По словам Чубарова, российская пропаганда в Крыму будет твердить, «что вода есть, хоть и полдня, российское правительство о вас заботится, а вот Украина плохая». Таким образом, оккупанты будут пытаться выставить Украину в негативном свете перед жителями Крыма.

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