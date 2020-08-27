Кремль может подставить Украину: Чубаров рассказал, что ждет жителей Крыма из-за дефицита пресной воды

Политика
Ольга Гергелюк0
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В аннексированном Россией Крыму проблема дефицита пресной воды по-прежнему остается острой. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предполагает, что оккупанты могут ограничить жителей Крыма в пресной воде. При этом, по словам Чубарова, оккупанты на полуострове будет твердить, что это «Украина плохая, она не дает вам воду».

Рефат Чубаров
Рефат Чубаров. Фото — file.liga.net

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Экономические новости». 

Рефат Чубаров считает, что из-за дефицита пресной воды оккупационные власти Крыма могут ограничить жителей полуострова в пресной воде. При этом он считает, что многие жители Крыма злятся на оккупантов за то, что те, когда-то утверждали, что полуостров сможет без днепровской воды.

По мнению Чубарова, Кремль попытается направить недовольство жителей Крыма против Украины.

«В путинской России сложно что-то предсказать. Они могут перекрыть воду на более длительный срок, чем требуется, и таким образом, усилить и направить недовольство крымчан против Украины», — сказал Чубаров.

По словам Чубарова, российская пропаганда в Крыму будет твердить, «что вода есть, хоть и полдня, российское правительство о вас заботится, а вот Украина плохая». Таким образом, оккупанты будут пытаться выставить Украину в негативном свете перед жителями Крыма.

Ранее мы сообщали, что Климкин рассказал о последствиях возобновления поставок воды в Крым. 

 

 


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