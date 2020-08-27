Окончание войны на Донбассе: Голобуцкий рассказал, что задумал Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он верит в окончание войны на Донбассе в этом году. Смелое заявление главы государства прокомментировал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Алексей Голобуцкого.

Политтехнолог Голобуцкий считает, что президент Зеленский готов пойти на «заморозку» конфликта на Донбассе.

Он уточнил, что мир на Донбассе возможен в трех вариантах. Первый – это капитуляция. Но украинское общество, по словам Голобуцкого, не позволит власти пойти на капитуляцию. Второй вариант – это победа над агрессором. И последний, третий вариант – это «заморозка» конфликта на Востоке Украины. Именно этот путь, по мнению политтехнолога, и выбрал глава государства.

«Все понимают, что это единственный доступный нам вариант, остальные варианты либо недоступны, либо недопустимы», — сказал Голобуцкий.

Ранее мы сообщали, что Зеленскому предложили решить судьбу Крыма.