В «ДНР» прибывает необычный гуманитарный конвой из РФ – новая помощь оставила ряд вопросов

Сегодня, 27 августа, в «ДНР» прибывает новый гуманитарный конвой МЧС из Российской Федерации. Он является 98-м по счету и должен помочь жителям «республики». Однако груз этого конвоя вызывает ряд вопросов.

Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», передает «НБН».

Сепаратисты пока отказываются разглашать, какую именно помощь им выслала Россия. В пресс-службе сказали лишь, что груз доставлен и сегодня проходит его разгрузка, но количество гуманитарной помощи и конкретные данные о характере груза отсутствуют.

«Российская Федерация выслала новую гуманитарную помощь для Донбасса. Его разгрузка произойдет на крупном складе республики», — заявили в «ДНР».

Стоит отметить, что в прошлый гуманитарный груз из РФ на Донбасс был доставлен 30 июля. Его вес составлял 65 тонн, а в состав входили лекарства и мед имущество. Вероятно, информация о нынешнем гуманитарном конвое будет озвучена позже.

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