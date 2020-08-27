Зеленский уходит в отставку – Гужва сообщил, как будет действовать президент Украины

С недавних пор многие эксперты в области политики и журналисты начали предрекать украинскому лидеру отставку. Однако этот вопрос часто стоит ребром, когда стоит учитывать разные факторы. Хотя отставка Зеленского вполне реальна, шанс того, что она случится достаточно мал.

Такое мнение выразил политолог Сергей Гужва в своей статье ZIK, передает «НБН».

«Владимир Зеленский, как говорят некоторые, имеет слабые позиции. Распространяются слухи, будто Зеленский уходит в отставку. Но это далеко не так. Сейчас он устраивает две самые влиятельные силы в Украине – олигархию и американцев. Для первых наступил золотой век, а вторые используют президента в качестве давления на Российскую Федерацию», — сообщил в самом начале Гужва.

Тем не менее в Украине, по словам политолога, все еще есть люди, которые могут заставить Зеленского уйти в отставку. Прежде всего, речь идет о Порошенко и националистах, которые могут объединиться ради реванша.

«Такой соблазн есть, конечно. Вашингтон, впрочем, может помешать этому, вызвав бывшего президента в посольство США, чтобы предупредить о непризнании госпереворота», — заявил он.

В конце Гужва сообщил, что Зеленский уже сейчас может задумываться над установлением контроля над силовыми структурами, а также нейтрализацией националистических лидеров.

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