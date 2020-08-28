Украина может ввести санкции против Беларуси

Политика
Христина Качоровська0
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В МИД Украины не отрицают, что могут ввести санкции отношении Республики Беларусь из-за нечестных выборов президента от 9 августа 2020 года.

Флаг Украины и Беларуси
Флаг Украины и Беларуси. Фото — belta.by

С таким заявлением во время брифинга выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «НБН«.

По словам чиновника, что Европейский союз говорит о санкциях против Беларуси, но пока что окончательного решения нет:

«Украина присоединилась к заявлению Евросоюза по вопросу ситуации в Беларуси. А это значит, что мы принимаем европейскую политику и их подходы. Поэтому, когда Европейский союз официально заявит о санкциях, мы будем отталкиваться от их решения».

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина прекратила официальные контакты с Беларусью.


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