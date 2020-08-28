Зеленский, хватит! Пора взрослеть! – украинцы обратились к президенту после громкого интервью

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Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью сделал достаточно вызвающие заявления насчет Донбасса, Российской Федерации и российского лидера. Это подняло большую волну обсуждений в соцсетях. Представил же мнения украинцев один из Ютуб-каналов, который в лаконичной форме передал главные месседжи президенту.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что в самом начале источник проанализировал поддержку президента. Как оказалось, у него в данный момент есть всего 37% тех людей, которые поддерживают его в Украине. Однако при этом нужно учитывать, что рейтинг Зеленского может упасть еще больше в будущем.

«Вам необходимо думать о тех, кто в вас поверил. Нужно знать, какой у них уровень жизни, и есть ли у них деньги на существование. Вы – президент Украины. Именно вы ответственны за судьбы миллионов людей. Прошу вас, Зеленский, хватит! Пора взрослеть!», — сообщил источник.

Затем речь пошла о высказываниях Зеленского по Донбассу. Многим, как заметил источник, не понравились высказывания о том, что война на Донбассе почти закончена.

«Как же она может внезапно закончиться, если наша территория оккупирована? Военные сидели, так и будут сидеть в окопах. Гарантии того, что Владимир Путин не введет войска попросту нет. Чего ради воевали люди 6 лет? Для того, чтобы в один день вы сказали, будто бы агрессора и нет вовсе? За что же гибли люди? Все это просто так?!», — эмоционально подытожил источник.

Напомним, все начнется после выборов на Донбассе – Подорожний раскрыл, как изменится политика Украины.