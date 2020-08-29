В случае развала России, Украина рискует быть похороненной под ее обломками: мнение эксперта (Видео)

Главное Политика
Ник Петров0

Гипотетически развал Российской Федерации возможен, однако Украина может его не пережить.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Гипотетический развал России.
Развал Российской Федерации Украина может не пережить. Фото: glavred.info.

По мнению директора аналитического центра «Третий сектор» – политолога Андрея Золотарева, для нашего государства распад России мог бы стать если не апокалипсисом, то очень тяжелым сценарием.

«…возможность развала Российской Федерации является абсолютно гипотетической. Да и не дай бог, потому что, если начнет валиться такое сооружение, как РФ, Украина рискует быть похороненной под его обломками», — отметил политолог.

Особую опасность представляет огромный потенциал ядерного оружия, размещенный по всей территории России, контроль над которым мог бы быть потерянным. К каким последствиям это может привести, остается только догадываться.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов вернуть Донбасс, если Зеленский пойдет на главное условие Кремля.


загрузка...

Похожие материалы

Угроза для всего континента – в Европарламенте сделали важное заявление по поводу войны на Донбассе

Ольга Гергелюк
Владимир Зеленский

Зеленский готов к новому этапу переговоров с Россией: подробности важного заявления украинского лидера

Родион Власов

Почти 90% украицев готовы защищать Родину с оружием в руках — Президент

Дмитрий Климов

Добавить комментарий