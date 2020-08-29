В случае развала России, Украина рискует быть похороненной под ее обломками: мнение эксперта (Видео)
Гипотетически развал Российской Федерации возможен, однако Украина может его не пережить.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.
По мнению директора аналитического центра «Третий сектор» – политолога Андрея Золотарева, для нашего государства распад России мог бы стать если не апокалипсисом, то очень тяжелым сценарием.
«…возможность развала Российской Федерации является абсолютно гипотетической. Да и не дай бог, потому что, если начнет валиться такое сооружение, как РФ, Украина рискует быть похороненной под его обломками», — отметил политолог.
Особую опасность представляет огромный потенциал ядерного оружия, размещенный по всей территории России, контроль над которым мог бы быть потерянным. К каким последствиям это может привести, остается только догадываться.
Ранее сообщалось о том, что Путин готов вернуть Донбасс, если Зеленский пойдет на главное условие Кремля.