На вас держится Донбасс – Пушилин анонсировал большие перемены для шахтеров «ДНР»

Самопровозглашенный «глава ДНР» обратился к жителям «республики» с важным обещанием. Он поздравил украинцев с Днем шахтера, выразил свою благодарность работникам угольной отрасли Донбасса и анонсировал серьезные реформы, которые «вернут Донбассу шахтерскую славу».

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

Пушилин подчеркнул огромную важность угольной отрасли для «ДНР». Глава сепаратистов считает, что именно шахтеры сумели сохранить богатство Донбасса.

«День шахтера – это знаковый праздник для всего Донбасса. Нашими шахтерами гордится каждый человек в республике. Шахтеры приносят нашему краю добрую славу и их по праву можно называть хранителями богатств Донбасса», — сказал Пушилин в своем поздравлении.

Далее он рассказал о целях «руководства республики» по развитию шахтерского дела.

«Для республики одной из важнейших задач является модернизация угольной отрасли. Мы намерены вернуть нашим землям былую шахтерскую славу. Я позабочусь о стремительном и системном развитии угледобывающих предприятий», — пообещал «глава ДНР».

Напомним, как сообщалось ранее, названы точные суммы повышений пенсий и зарплат в «ДНР»: подробности заявления Пушилина.