На вас держится Донбасс – Пушилин анонсировал большие перемены для шахтеров «ДНР»

Главное Политика
Родион Власов0
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Самопровозглашенный «глава ДНР» обратился к жителям «республики» с важным обещанием. Он поздравил украинцев с Днем шахтера, выразил свою благодарность работникам угольной отрасли Донбасса и анонсировал серьезные реформы, которые «вернут Донбассу шахтерскую славу».

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — delovoydonbass.ru

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

Пушилин подчеркнул огромную важность угольной отрасли для «ДНР». Глава сепаратистов считает, что именно шахтеры сумели сохранить богатство Донбасса.

«День шахтера – это знаковый праздник для всего Донбасса. Нашими шахтерами гордится каждый человек в республике. Шахтеры приносят нашему краю добрую славу и их по праву можно называть хранителями богатств Донбасса», — сказал Пушилин в своем поздравлении.

Далее он рассказал о целях «руководства республики» по развитию шахтерского дела.

«Для республики одной из важнейших задач является модернизация угольной отрасли. Мы намерены вернуть нашим землям былую шахтерскую славу. Я позабочусь о стремительном и системном развитии угледобывающих предприятий», — пообещал «глава ДНР».

Напомним, как сообщалось ранее, названы точные суммы повышений пенсий и зарплат в «ДНР»: подробности заявления Пушилина.


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