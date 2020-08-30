Пора заканчивать с Крымом – власти РФ заявили о нежелании вести мирную дискуссию с Зеленским

Так называемый «глава парламента в Крыму» Владимир Константинов публично заявил, что вопрос «чей Крым» уже окончательно решен. Представитель властей Российской Федерации утверждает, что статус Крыма больше нет смысла обсуждать, и все дискуссии на этот счет являются бессмысленными.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Константинов публично настаивает на том, что попытки создать переговорные площадки по урегулированию «крымского вопроса» являются полностью бесперспективными.

«Насчет Крыма все понимают сложившуюся ситуацию, именно поэтому никто всерьез не собирается обсуждать крымский вопрос. Все уже решено и пора заканчивать вести дискуссии насчет Крыма», — заявил Константинов.

Он подчеркнул, что данная тема является окончательно закрытой. Россия не станет обсуждать статус Крыма даже с президентом Украины Владимиром Зеленским, не говоря уже о других представителях Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, новый учебный год в «ДНР»: Пушилин принял окончательное решение по карантинным ограничениям в «республике».