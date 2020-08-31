Азаров тронулся головой – Береза раскрыл, что произошло с бывшим премьером Украины

Бывший нардеп Борислав Береза сообщил о том, что Николай Азаров имеет серьезные проблемы с головой. В качестве доказательства он привел в пример недавний пост экс-премьера, в котором тот обвинил США в мести за его позицию по Беларуси.

Об этой информации сообщил Береза в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Почетная кровосисия Украины Николай Янович совсем умом тронулся. Примите этот факт, и живите с ним дальше. «Бимба в вагине» заявила о том, что Вашингтон ему мстит за его позицию насчет Республики Беларусь, что охвачена протестами. Знаете же каким образом? Он считает, что в ночь на 29 августа его канал на «Ютубе» был заблокирован за «нарушение экспортнго законодательства». По словам Азарова, это решение принял Госдеп. Я же говорю, Азаров тронулся головой или впал в маразм. Живем с этим дальше», — заявил Береза.

Таким образом экс-нардеп высмеял бывшего премьера. Хотя в соцсетях пророссийски настроенные люди соглашаются со мнением экс-премьера.

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