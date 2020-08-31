Не имеете права – в «Слуге народа» ответили Фокину на амнистию для боевиков «Л/ДНР»

Народный избранник от «Слуги народа» Егор Чернев отреагировал на скандальное интервью первого заместителя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина. В интервью, как известно, заместитель Леонида Кравчука, заявил, что всей территории Донбасса необходимо предоставить «особый статус», а также амнистировать оккупантов. Народный избранник считает, что после таких высказываний Фокин должен покинуть ТКГ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Егора Чернева.

Народный избранник поддал критике заявления Витольда Фокина. Он заявил, что об амнистии для людей, которые убивали украинских военнослужащих, не может идти речи. Также Чернев выступил против особого статуса для Донбасса. Нардеп напомнил заместителю Леонида Кравчука, что «каждый метр украинской земли на Донбассе», который удалось освободить от оккупантов, пропитан кровью украинских защитников.

«Вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей», — заявил народный избранник.

Егор Чернев вслед за другими народными депутатами требует, чтобы Витольд Фокин вышел из состава украинской делегации в ТКГ.

Не може бути амністії для бойовиків, що вбивали українських військових. Не має бути особливого статусу для всієї… Gepostet von Єгор Чернєв am Montag, 31. August 2020

Ранее мы сообщали, что ветеран АТО Петров прокомментировал заявления Фокина.