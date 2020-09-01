Гео Лероса хотят исключить из фракции «Слуга народа»

Политика
Христина Качоровська0
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Коллеги Лероса из пропрезидентской фракции уже собирают подписи, дабы исключить нардепа с политсилы.

Гео Лерос
Гео Лерос. Фото — radiosvoboda.org

Об этом передает НБН ссылаясь на УНИАН.

Народные избранники от фракции «Слуга народа» начали собирать подписи за исключение Гео Лероса из политсилы. Данную информацию подтверждает сам Лерос и, пока ещё его коллеги по фракции, Елизавета Васько и Ольга Всилевская-Смаглюк.

Отметим, что на сегодняшнем заседании ВР Гео Лерос выступил с критикой в отношении Владимира Зеленского. По его словам, президент ведет Украину «в пропасть», а власть вообще не имеет никакой государственной стратегии.

Напомним, ранее мы писали, что Лерос рассказал о заговоре против Разумкова.


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