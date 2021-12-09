Информацию передает «НБН», ссылаясь на 24tv.ua.

Президент США позвонил главе Украины после открытия саммита за демократию, котором приняли участие более 100 мировых. В данном мероприятии принимает участие и Владимир Зеленский. Путина на саммит не пригласили.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, во время телефонного разговора Байден и Зеленский обсуждали ключевые вопросы.

По словам главы ОП, президент США подтвердил решение о предоставлении военной помощи Украине для укрепления обороноспособности страны, а также заявил о готовности ввести более жесткие санкции против РФ в случае полномасштабного вторжения.

Также Байден выразил поддержку в стремлении Украины к членству в НАТО, но подчеркнул, что решение о членстве должны принимать только украинцы и другие члены альянса.

Обсудили политики вопросы, связанные и с «Северным потоком-2».

Ермак отметил, что президенты обсуждали и Нормандский формат, и возможность подключения к нему США.

Сам Зеленский написал в твиттере, что Джо Байден ознакомил его с содержанием переговоров с Владимиром Путиным. Кроме того, по его словам, обсудили вопрос войны на Востоке Украины.

«Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе, а также затронули ход внутренних реформ в Украине», — написал Зеленский.

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