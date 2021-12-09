Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал политической силы «Европейская Солидарность».

Депутат от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко заявила, что действующий президент Владимир Зеленский хочет переизбраться на второй президентский срок. При этом она отметила, что власть понимает, что достичь этой цели в условиях оппозиционной Верховной Рады будет крайне сложно. Поэтому, по словам политика, в ОП уже думают над тем, чтобы перенести парламентские выборы на 2024 год.

«Зеленский не скрывает, что он бредит вторым сроком, но он понимает, что будет очень сложно достичь этой цели в условиях оппозиционного парламента. Именно поэтому, в ОП уже задумались о переносе парламентских выборов незаконным способом на 2024 год», — сказала Геращенко.

Депутат отметила, что согласно Конституции Украины, следующие парламентские выборы должны состояться в Украине в 2023 году. Геращенко считает, что на следующих парламентских выборах у политической силы президента «Слуга народа» больше не будет возможности сформировать монобольшинство.

«Он решил узурпировать власть и отсрочить выборы», — сказала народный депутат.

Геращенко сказала, что данное решение власти началось воплощаться после назначения президентом Зеленским двух судей КСУ.

«Но надо отдать должное – КСУ отказался приводить к присяге этих судей, заявив, что на данный момент там нет соответствующих вакансий», — сказала она.

Геращенко отметила, что сейчас очень низкий уровень доверия украинцев к нынешнему созыву парламента.

«Поэтому, возможно, пришло время не отсрочивать выборы на год, а наоборот – досрочных выборов», — подытожила народная избранница.

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