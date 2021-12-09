Об этом передает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.



С таким анонсом Кристина Квин выступила во время проведения конференции на тему «Семь лет антикоррупционной реформы», которая проходит в четверг, 9 декабря:



«Администрация президента Байдена внесла в тему сегодняшнего саммита вопрос противостояния коррупции. Украина также примет участие в данном саммите», — отметила Кристина Квин.



Как уточнила американский дипломат, на саммите по поддержке демократии, Белый дом намерен сообщить о санкциях в отношении украинских коррупционеров:



«Я хочу предупредить, что 9 декабря в 17:30 прозвучит очень серьезное объявление. В нем будет сказано о санкциях США… И я думаю, вы узнаете фамилии из этого списка. Таким образом Вашингтон хочет доказать, что готов решительно бороться с коррумпированными личностями».

Напомним, ранее мы писали, что Госсекретарь США предупредил Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину.