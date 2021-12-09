Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.



В эфире телеканала «Украина 24» бывший российский политик, проживающий ныне в Украине, поделился своим мнением относительно поведения Москвы:



«Я сегодня не вижу угрозы военного вторжения России… Для Путина это очень дорого обойдется. У него уже был шанс вторгнуться, захватить и, при этом, остаться «чистеньким»».



Пономарев уточнил, что имеет в виду 2014 год, когда Кремль надеялся захватить ослабленную Украину без серьезных потерь со своей стороны:



«Тогда бы нация ему аплодировала. Но в этой ситуации ему придется бросить на войну сотни тысяч солдат. Начнутся массовые потери, которые принесут только проблемы. Потому нет, новым блицкригом тут даже не пахнет».



На самом деле, отмечает политик, у Путина совершенно другая цель в этой всей ситуации. В частности, Москва может начать шантажировать Запад официальным присоединением ОРДЛО.



«Не зря сейчас Путин намекает на то, что в ОРДЛО 76% граждан с российскими паспортами и всё время говорит об этом Байдену. Я думаю, таким способом он шантажирует Вашингтон. Он хочет дать американцам получить какую-то победу. Мол, вот была угроза, но США её предотвратили, рейтинг растет… Вопрос в том, что Кремль потребует взамен».



По мнению Ильи Пономарева, вся эта затея Москвы может быть создана с целью беспрепятственно поглотить Беларусь:



«Запад уже списал Беларусь, к сожалению. Особенно США. Они не будут защищать Лукашенко, это не тот человек. Я думаю, Путин добивается неких гарантий от Запада, когда начнет присоединять Беларусь. Мне кажется, это главная его цель».

Напомним, ранее Яценюк рассказал, что может заставить Путина изменить свои планы по вторжению в Украину