Об том Руслан Бортник рассказал в студии телеканала «НАШ», передает «НБН».

Политолог Руслан Бортник считает, что в случае досрочных президентских выборов в Украине у действующего президента Владимира Зеленского пока есть шансы их выиграть. При этом политолог отметили, что в таком случае власти придется внести изменения в Избирательный кодекс Украины, поскольку президент, который досрочно сложил свои полномочия, не может выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

«Выход из этой ситуации – досрочные президентские выборы. Надо внести изменения в Избирательный кодекс, убрать там запреты для президента действующего, идти на досрочные президентские выборы, выигрывать их – у Зеленского пока, что неплохие шансы выиграть. Тогда, с точки зрения президента, моделировать уже следующие парламентские выборы», — сказал Бортник.

Политолог считает, что Зеленский может выиграть во втором туре досрочных президентских выборов любого из «старых» политиков – Петра Порошенко, Юлию Тимошенко или Юрия Бойко.

Ранее мы сообщали, что Бортник рассказал, что ждет Зеленского, если он проиграет следующие выборы.