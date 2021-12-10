Как информирует «НБН» со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг», на протяжении 6-8 декабря проводился опрос среди граждан нашей страны, кого бы они выбрали сейчас президентом, если бы состоялись выборы.

Согласно обнародованному результату, действующий украинский лидер Владимир Александрович Зеленский – самая желанная кандидатура на президентский пост среди опрошенных граждан нашей страны. За него проголосовали бы 2,35 процента респондентов.

В обнародованном сообщении отмечается:

«В случае если бы сейчас были бы проведены президентские выборы, то 23,5 процента опрошенных свои голоса отдали бы за действующего украинского лидера Зеленского. Петра Алексеевича Порошенко поддержали бы 13,4 процента. Еще 9,9 процента опрошенных отдали бы свои голоса главе Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко. За бывшего члена «Партии регионов», а сей час одного из руководителей «ОПЗЖ» Юрия Бойка проголосовали бы 9,3 процента».

screenshot — ratinggroup.ua

Кроме того, респонденты также отдавали свои голоса за Дмитрия Разумкова (7,5%), Игоря Смешко (6,7 процента), Евгения Мураева (6,5 процента), Владимира Гройсмана (5,5 процента), Олега Ляшко (3,2 процента), и Арсения Яценюка (3,1%).

Напомним, ранее мы уже писали о новом рейтинге украинских политсил.