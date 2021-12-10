Об этой информации сообщил Ермолаев в интервью росСМИ, передает «НБН».

«Наши мечты и философия будущего – это две разные вещи. Нужно понимать уровень нашей адекватности наряду с тем, на что мы настроены. Полагаю, каждый из нас отдает себе отчет в том, какое будущее ожидает нас, учитывая происходящее сегодня. Отталкиваться будем от того, что будущее зависит от наших возможностей сегодня. Вот почему я могу сказать, что в данном отношении 2022 год в моих глазах выглядит временем огромных испытаний для каждого из нас», — сказал в начале Ермолаев.

Ближе к концу политолог добавил, что год обещает быть насыщенным не только для Украины, но и для мира. По его словам, в 2022-м произойдут политические события глобального масштаба, которые повлияют и на нашу страну. К сожалению, Ермолаев не стал уточнять какие именно.

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