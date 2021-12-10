Об этом сообщает «НБН».

Журналисты проекта «Соромно» телеведущей и журналистки Янины Соколовой поинтересовались у «слуг народа», с какими олигархами борется президент Зеленский. Как известно, осенью этого года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Определять олигархов будет СНБО.

«Слуга народа» Маргарита Шол заявила, что «слуги» поддерживают Зеленского в борьбе с олигархами. Но при этом она не стала говорить, с кем конкретно борется Гарант Конституции.

«Ну, с какими олигархами борется президент? Ну, с какими?», — вопрос на вопрос ответила народная избранница.

«Слуга народа» Александр Качура заявил, что олигархов будет определять СНБО, а так как он не входит в состав Совбеза, называть конкретные фамилии депутат отказался.

«Смотрите, есть олигархи, которые могут стать бизнесменами… Давайте, подождем два месяца или сколько там осталось, когда начнут вести реестр (реестр олигархов, — ред.) и мы тогда узнаем фамилии. Это же юридически, не просто так», — сказал Качура.

Ранее мы сообщали, что «слуги народа» получили особе указание на 1 декабря.