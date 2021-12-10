Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «НБН».

«США передали Зеленскому очень мощный сигнал. Как мне кажется, в скором времени начнутся перестановки в Офисе Президента на уровне как минимум заместителей главы…», — сказал Шарий.

К сожалению, политик не стал раскрывать сути своих слов. Возможно, он сделал такой вывод на основе итогов переговоров двух сторон. Хотя не исключается, что блогер имеет инсайдерскую информацию, которая часто к нему попадает со стороны разных источников. Однако точных данных по этому поводу пока нет.

Тем временем ряд СМИ и политологов до сих пор разделились на два лагеря: одни говорят, что разговор Байдена и Зеленского увенчался успехом, а другие же, напротив, твердят, будто бы Украина еще дальше отодвинула от себя перспективы вступления в НАТО и ЕС.

Напомним, у Зеленского осталось всего пару недель – эксперт Абзалов сказал, что может начаться ближе к Новому году.