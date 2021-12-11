После саммита Джо Байдена и Владимира Путина глава Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что вероятность агрессии Российской Федерации очень высокая.

Президент утверждает, что есть множество признаков, которые указывают на возможность вторжения российской армии на украинскую территорию, информирует «НБН» со ссылкой на DELFI.lt.

Науседа сообщил Байдену о том, что политика Москвы – тревожный звоночек не только для Украины, но и восточного фланга НАТО. Он добавил, что страны Балтийского региона видят прямую угрозу со стороны Российской Федерации.

По словам президента, была договоренность с Вашингтоном об адекватном ответе США на агрессию России, поэтому Литва может чувствовать себя более защищенной из-за военного подкрепления Америки. При этом Науседа намерен укрепить безопасность своей страны.

Также в беседе с Байденом глава государства напомнил о важности единства стран Североатлантического Альянса, подчеркнув, что сотрудничество с США будет проходить в формате НАТО.

Науседа добавил, что, по словам Байдена, ответ России и санкции будут самыми жесткими. Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил о том, что информация западных СМИ о приостановке поставок военной помощи из Америки в Украину – вброс российской пропаганды.